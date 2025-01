Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiAtene, ventiquattresima giornata dell’di! I meneghini cercano di rialzare la testa dopo due ko consecutivi per rimanere in scia alle migliori e sperare nell’accesso alla post-season.L’EA7 Emporio Armani si presenta al match odierno dopo la sconfitta interna contro il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic (70-90) seguita da quella in trasferta contro l’Efes Istanbul (110-66) che ha fatto perdere alcune posizioni ai milanesi ora in dodicesima piazza con 12-11 di record. Out Nikola Mirotic, coach Ettore Messina punterà ancora sul duo LeDay-Shields per cercare un successo per il morale ma anche per la classifica.