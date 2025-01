Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 87-75, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini rialzano la testa e battono i campioni d’Europa! LeDay MVP con 33 punti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:18 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:15 TOP SCORER:33, Mannion 14, Gillespie 11;Atene: Sloukas 22, Nunn 18, Osman 12FINISCE QUI: L’SUONA LA CARICA,KO AL FORUM 87-75!87-75 Risponde subito Osman con la stessa moneta.87-72 ARMOOONI BROOOKSSSS! TRIPLAAAAAAAA84-72 Juancho Hernangomez batte un colpo per il.84-70INARRESTABILE: 33, +14!82-70 Zachcol tiro dal gomito: 31per l’americano, +12 con poco più di due minuti rimasti sul cronometro.80-70 Dentro il libero aggiuntivo, con Nunn che sale a quota 18