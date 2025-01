Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 74-65, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: gli ospiti si affidano alle triple di Sloukas, ultimi 5? decisivi al Forum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-70 Dentro il libero aggiuntivo, con Nunn che sale a quota 18 punti.80-69 Kendrick Nunn segna e subisce il fallo di Caruso.29 punti per Zach LeDay, che sta giocando una partita PAZZESCA.80-67 LEEEEDAAAAYYY!! ALTRA TRIPLAAAAAAA77-67 Taglio di Juancho Hernangomez.77-65 SHAVOOOON SHIEEEELDSSS! BOMBAAAAAAA74-65 Chiuso il 2+1 per ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio.74-64 Osman segna e subisce il fallo di Shields!74-62 Tripla dall’angolo di Kendrick Nunn: ilnon vuole alzare bandiera bianca!74-59 Appoggio di Freddie Gillespie: 4-0, +15!72-59 SCHIACCIATA DI LEDAY! ESPLODE IL,26 PUNTI PER LUI.70-59 Shavon Shields buca la difesa greca ed appoggia!68-59 Kostasdimostra di essere un fuoriclasse: terza tripla consecutiva, 22 punti e -9 ‘Pana’!68-56 Tap-in di Freddie Gillespie:prende ossigeno!66-56mostra tutta la sua esperienza: seconda bomba in fila, 19 punti e -10in un amen!66-53 Tripla da veterano di Kostas: ilnon molla!STOPPATA DI BOLMARO SU NUNN!Inizia la frazione conclusiva al!La preghiera di Osman non va a bersaglio: all’ultima pausa breve del match l’conduce 66-50 sulAtene!66-50 2/2 per ‘Neno’ Dimitrijevic a cronometro fermo.