Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 17-16, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: meneghini avanti di un solo punto alla prima sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-24 ANCORA LUIIII: LEEEDAYYYY! 10 PUNTI IN FILA, TIME-OUT ATAMAN IN UN FORUM INFUOCATO.29-24 LEDAY ‘ON FIRE’: CANESTRO DA DUE, +5.27-24 LEEEEEDAYYYY! SECONDA BOMBA CONSECUTIVAAAAAAA24-24 ZAAACH LEEEDAAAYYY!! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOO21-24 Sloukas brucia la retina dall’arco: break di 8-0 e +3, time-out immediato di Ettore Messina.21-21 Altra giocata dell’ex giocatore dell’Olympiacos per Gabriel, che vale il pareggio.21-19 Tripla di Kostas Sloukas: ilaccorcia, -2.21-16 2/2 per Freddie Gillespie in lunetta: +5.19-16 STEFANO TONUT! ALLO SCADERE DEI 24?.Inizia il secondo quarto all’Unipol Forum!Si chiude il primo quarto sul punteggio di 17-16 in favore dell’!17-16 2/2 per ‘Neno’ Dimitrijevic: altro vantaggioa meno di 35? d