LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 10-11, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: partita equilibrata dopo 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-11 LEEEEDAYYYY!!! TRIPLAAAAAAAA7-11 Jerian Grant dal piazzato: canestro per l’ex, +4 ‘Pana’.7-9 Kendrick Nunn da tre: ilrimette la freccia!7-6 LEANDRO BOLMARO! SCHIACCIATA BIMANE.5-6 Wenyen Gabriel da due.5-4 Ancora Freddie Gillespie: contro-sorpasso!3-4 Taglio perfetto di Osman: sorpasso!3-2 Canestro difficilissimo di Kendrick Nunn: iltrova il primo canestro del match.3-0 Dentro il libero aggiuntivo.2-0 Freddie Gillespie col fallo! Si sblocca subito l’.Si alza la palla a due. Buonaa tutti!Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Mannion, Bolmaro, LeDay, Shields, Gillespie (); Jerian Grant, Nunn, Osman, J. Hernangomez, Gabriel (Atene)E’ il momento della presentazione dei due roster!20:25 Coach Ettore Messina, attraverso il sito della società meneghina, ha presentato così il match odierno: “Anche se lapotrebbe sembrare dal pronostico segnato, davanti ai nostri tifosi intendiamo affrontare ilcon coraggio, scacciando via la tristezza esibita nell’ultima trasferta di EuroLeague e – con i giocatori che avremo – tentare di sfidare al meglio delle nostre possibilità la squadra Campione d’Europa“.