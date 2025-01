Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia 1-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43che deve dimostrare qualcosa in più se vuole vincere la partita contro una buonail1-1.00.33 Pressing finale dell’.01.44 Tiro alto di Pulvirenti.02.51 Luksha sbaglia il tiro da buona posizione.04.37 Tiro di Motta bloccato.05.38 Fase di difficoltà per l’che non riesce a rendersi pericolosa.06.59 Time-out dell’.07.22 Bellobuono compie una parata straordinaria su un contropiede della.08.20 Tiro di Barichello bloccato in mischia.09.45 Pressa ora l’alla ricerca della nuova rete del vantaggio.10.30 Rete di Selyuk che rimette tutto in pari,1-1.11.01 Selyuk tentativo chefuori dopo una deviazione.12.09 De Oira non trova la porta da buona posizione.