Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia 1-0, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: sblocca Motta su rigore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Primi cambi veloci per la.18.30 Lancio lungo per De Oira, l’attaccante azzurro non controlla.19.29? Gooooooooooool,sunon sbaglia,1-0.19.44? Tiro di Selyuk che finisce fuori.20.00 Inizia la partita!19.58 Tutto pronto per il match!19.57 Inni nazionali in corso!19.54 Capitano dell’, il catanese Musumeci.19.50 Ritorna in nazionale Cristiano Fusari, assente dal dicembre 2019.19.46 I convocati della: Luksha, Selyuk, Semianiuk, Dubkov, Shimanovski, Antonov, Scherbich, Kozel, Pinchuk, Harkun, Yakubov, Krikun, Baturin, Shvedko.19.43 Debutto per Salvatore Samperi come ct proprio nella sua citta natale: Catania.19.39 Partono titolari nell’: Bellobuono, Pulvirenti, Musumeci, De Oira e