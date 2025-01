Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 3-6, 2-1, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: si spengono le luci sulla palla break per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:45 Quantomeno, adesso, al servizio c’è De.15:42 Eccolo! Nuovo black out. Ci si ferma.30-40 Prima e comodo schiaffo al volo. Ne resta una.15-40 Noo! Si poteva tenere in campo il rovescio difensivo del.0-40 Bruttissimo errore gratuito di rovescio di De: prime tre chance di!0-30 Stavolta la ribattuta delè profondissima e carichissima! Mette fuori tempo il dritto di De!0-15 Favolosa risposta arpionata in allungo nei piedi di De. Jolly di!2-1 Esplode il dritto lungoriga dopo la secondariga!40-30 A segno il contropiede di dritto di Flavio!Seconda30-30 Esplode la risposta e il drittone conseguente De, fa malissimo con questo colpo.30-15 Servizio e coppia di dritti!15-15 Bene con il dritto l’olandese, mettendo pressione sull’inside in.