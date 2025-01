Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 0-1, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: iniziato il match d’esordio del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Risposta sulla riga bimane di.40-0 Non risponde di rovescio l’azzurro.30-0 Serve&volley a segno per l’olandese.15-0 Servizio vincente di De.1-1 A quindici il!40-15 Servizio e dritto!30-15 Ottima seconda slice.15-15 Servizio e coppia di dritti a chiudere per il.0-15 Errore di rovescio didopo il servizio.0-1 Ace (2°).40-15 Prima vincente esterna De.30-15 Risposta profonda di rovescio di.30-0 Ace (1°).15-0 Jesper Dein battuta, conquista il primo punto dell’incontro.Giocatori in campo!14:25 Azzurro che prova a ritagliarsi un posto nei primi 32 del mondo per Indian Wells e Miami, che gli permetterebbe di saltare un turno e di entraremente in gioco dalla seconda partita.