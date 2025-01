Lanazione.it - L’Istituto di Agazzi verso la terza edizione del convegno nazionale “NOE”

Arezzo, 30 gennaio 2025 –diha avviato il percorsoladel“NOE - No One Excluded”. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 aprile quando studiosi, psicologi, medici e altri professionisti torneranno a riunirsi ad Arezzo per una giornata di studi dedicata a buone pratiche, esperienze positive e modelli di intervento collegati ai servizi per i disturbi del neurosviluppo. “Welfare generativo e di comunità” è il tema di un evento che, ospitato dal teatro Pietro Aretino, ambisce ad affermare la necessità di creare una rete tra tutte le realtà del territorio per farsi carico del Progetto di Vita delle persone con disabilità o con disturbi dello spettro autistico, con percorsi di coprogettazione dove familiari e servizi specialistici possano collaborare con enti, istituzioni, imprese e associazioni per garantire una reale affermazione dei diritti, delle opportunità e dell’autodeterminazione.