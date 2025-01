Sport.quotidiano.net - Lisbona porta sempre bene. Ravaglia, un debutto da veterano. Di testa sono tutte di Beukema. Ndoye stavolta sgasa a vuoto

6 E’ alin Champions e fino all’errore sul gol di Harder gioca col piglio del. Concentrato eben piazzato, nel primo tempo sventale minacce. Attento anche nella ripresa fino alla mezza frittata sul gol dello Sporting: ma nello sbagliare è in allargata compagnia. Holm 6,5 Quando spinge per la difesa lusitana son dolori. Ma son dolori anche per la corsia destra rossoblù, perché le rare incursioni dello Sporting nel primo tempo arrivanodalla parte dello svedese. Suo il corner da cui nasce il gol di Pobega.7 Sui suoi stacchi non c’è contraerea che tenga. Al 4’ fa le prove generali e timbra la traversa, al 21’ confeziona un colpo difotocopia che diventa un assist per Pobega. Attentissimo anche in fase difensiva. Italiano lo risparmia per il Como (anche perché ammonito) togliendolo nell’intervallo.