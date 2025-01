Oasport.it - L’Inter vince e vola agli ottavi di Champions League. L’Atalanta ferma il Barcellona, tonfi di Milan e Juventus

Si è conclusa la fase a gironi delladi calcio con una scoppiettante ultima giornata caratterizzata dalla disputa in contemporanea di ben diciotto partite. Il bottino non è stato dei migliori per le squadre italiane:ha sconfitto il Monaco per 3-0 a San Siro,ha pareggiato per 2-2 sul campo del, ilha perso per 2-1 in casa della Dinamo Zagabria, laè crollata contro il Benfica per 2-0 di fronte al proprio pubblico, il Bologna ha pareggiato per 1-1 nella tana dello Sporting Lisbona.è stata trascinata dalla tripletta di Lautaro Martinez e ha così chiuso al quinto posto in classifica, qualificandosi direttamentedi finale. Ilha sciupato una ghiottissima occasione contro un avversario alla portata: avrebbe dovutore per meritarsi l’accesso direttoe invece dovrà passare dai playoff.