lI figlio di Seal e Heidi Klum debutta alla Paris Fashion Week

Un altrod’artenel mondo della moda, seguendo le orme della celebre madre: Henry Samuel,della supermodellae di, ha sfilato in passerella per la, attirando immediatamente l’attenzione.Henry Samuel, ilmodello diIl diciannovenne ha aperto la sfilata della collezione Primavera 2025 di Lena Erziak Haute Couture,ndo ufficialmente nelworld. Nel corso dello show, organizzato all’hotel le Marois di Parigi, ha indossato due completi neri, il primo con la schiena scoperta e una fusciacca annodata in vita, il secondo abbinato a un’enorme sciarpa. Non è chiaro se nel front-row ci fossero mammao papà, ma la modella 51enne ha postato su Instagram un video in cui si vede Henry sfilare: «Sono così fiera di te, aprire la sfilata di Lena Erziak».