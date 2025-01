Ilrestodelcarlino.it - L’horror di Montecchi ispirato da Pupi Avati

romagnolo ’Al progredire della notte’ è protagonista al cinema Mariani stasera alle 21: ospiti in sala il regista Davide, l’attrice ravennate Lucia Vasini e la produttrice Elisa Giardini. La proiezione, che rientra all’interno del ciclo ’Finalmente è giovedì’, sarà preceduta da una presentazione dell’opera a cura di Davide, Lucia Vasini ed Elisa Giardini che racconteranno la genesi e la realizzazione di un film horror che affonda le radici nella tradizione del cinema di Dario Argento e di quello degli esordi di. Un ritmo serrato e una solida sceneggiatura accompagnano le due protagoniste (interpretate da Vasini e da Lilly Englert) in un’avventura che ben presto si fa incubo. Per il registasi tratta di un’ottima conferma, dopo il bell’esordio con il lungometraggio ’In a Lonely Place’.