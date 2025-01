Metropolitanmagazine.it - Le uscite di Febbraio su Disney+

Se volete sapere cosa potete vedere questo mese con il vostro abbonamento a, questo è l’articolo che fa per voi! Ecco quindi una lista delle nuovesulla piattaforma streamingdi2025! Più un piccolo regalino diin occasione di San Valentino.Ecco le nuovesudi2025Win or Lose – Photo Credits multiplayer.itYoung Sheldon – serie TV – tutte le stagioni – dal 1°.9-1-1 – serie TV – settima stagione – dal 5.The Kardashians – reality- sesta stagione – dal 6.The Space Race – documentario – dal 7.Il Re Leone all’Hollywood Bowl – cineconcerto – dal 7.Avatar: La via dell’acqua – film – dal 9.Sugarcane: Ombre del collegio – documentario – dal 10