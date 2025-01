Lettera43.it - Le tensioni in Sace per la nomina di Perinelli e non solo: le pillole del giorno

Ancora turbolenze in, nonostante l’amministratrice delegata Alessandra Ricci abbia rinunciato al pugno duro facendo sospendere lo stato di agitazione dei lavoratori del gruppo assicurativo-finanziario, direttamente controllato dal ministero dell’Economia, specializzato nel sostegno alle imprese che esportano. A far discutere stavolta è la scelta dell’ad – nonostante il suo mandato sia tecnicamente scaduto il 31 dicembre 2024 – dire nel ruolo di direttore generale diFactoring (società del gruppo dedicata al factoring, la cessione dei crediti d’impresa, e vigilata dalla Banca d’Italia) il fedelissimo Valerio, già a capo del business di. Ricci lo aveva promosso nel 2024 mandando via Bernardo Attolico, top banker vicino a Mario Draghi che era stato molto utile all’ad ai tempi della corsa all’incarico tre anni fa.