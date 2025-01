Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Maignan indifeso. Theo non si vede

6,5. Non ha colpe, è intorno a lui che c’è enorme mediocrità. TOMORI 5. Aver ceduto Kalulu per giocare con Tomori a destra è tra i simboli di questo nefasto mercato. Pjaca se lo divora. GABBIA 4. E pensare che ha un passato da centrocampista, invece inciampa sul pallone come un portiere anni ’80. PAVLOVIC 6. Sull’uomo è un killer, appena l’azione si prolunga va in difficoltà. HERNANDEZ 5. Azzecca clamorosamente un ripiegamento in avvio, poi torna alla consuetudine degli ultimi tempi perdendosi Kulenovic. Non spinge mai. MUSAH 3. Riesce a prendersi due cartellini gialli in sette minuti. FOFANA 6. Sente il peso del chilometraggio, per quanto sia uno dei pochi a portare ordine in un reparto velleitario. REIJNDERS 5. Come sia possibile sballottare costantemente di ruolo il miglior giocatore di questa prima parte di stagione è un mistero.