Lanazione.it - Lavori alla parte vecchia dell’ospedale del Casentino, il punto del sindaco

Arezzo, 30 gennaio 2025 –del, ildelVagnoli: “Bene i, ma le strutture dovranno essere anche riempite di contenuti. La Regione investa sulle piante organiche di ospedale e territorio. Continueremo a monitorare”. Proseguono iall’ospedale di Bibbiena. Ildi Bibbiena Filippo Vagnoli, anche in qualità di Presidente della Conferenza socio-sanitaria fa ilsui: “Praticamente è stata conclusa la demolizione della, quella per intendersi, più recente. Il plesso centrale, quello storico verrà adeguato sismicamente. Il primo è stato demolito per fare spazioCasa di Comunità. Vorrei ricordare che questo intervento è finanziato con i fondi del PNRR, ed è stato fortemente voluto dai sindaci del territorio insieme a Usl e Regione Toscana.