Anteprima24.it - Lavoratori Jabil, blocco stradale contro i licenziamenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIdello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionalesono scesi in strada con un corteo nella zona dello svincolo autodell‘A1 di Caserta Sud; disagi per gli automobilisti, con gli addetti che hanno bloccato la strada statale sannitica. Il corteo si è sciolto dopo un paio d’ore.Ihanno chiesto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo avviata dallaper tutti i 413 dipendenti dello stabilimento casertano, e la convocazione di un tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Il Casertano ha già pagato un prezzo altissimo in termini di posti di lavoro persi” dice Francesco Percuoco, segretario della Fiom-Cgil di Caserta. “L’azienda deve ripensarci e restare a Marcianise. Ed è necessario un intervento del ministero per una soluzione che convinca tutti, che non sia quella già presentata nei mesi scorsi”; conclude Percuoco, facendo riferimento alla proposta messa sul tavolo ministeriale dadi cedere il ramo d’azienda con lo stabilimento di Marcianise e i 413 dipendenti alla Tme Assembly Engineering Srl, nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia, braccio operativo del Ministero dell’Economia; una proposta già bocciata mesi fa dai, ma che resta al momento l’unica appoggiata da Governo e Regione.