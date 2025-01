Laspunta.it - Latina, la maggioranza si eclissa, salta la commissione urbanistica sulla Marina e Gionchetto

Laconvocata alle 11.00 di questa mattina per l’esame del nuovo PPE dellae l’approvazione del piano di zona Saraceno, in località, è andata deserta.“Lanon ha garantito il numero legale nei tempi stabiliti ” sottolineano i consiglieri di Lbc, M5S, PD e Per2032, che hanno lasciato la sala Calicchia stigmatizzando l’ennesima dimostrazione di pressapochismo da parte dei commissari del centrodestra.“Alle 11.30, ultimo orario utile per aprire la seduta, – spiega l’opposizione – erano assenti sia il presidente Belvisi sia il vicepresidente Coluzzi. Il primo si è presentato in ritardo, ad appello già fatto su nostra richiesta dal consigliere più anziano; tuttavia al raggiungimento del numero legale mancavano ancora tre commissari della: Coluzzi, Coriddi e Porzi, anche loro arrivati con un quarto d’ora di ritardo“.