Ilnapolista.it - L’Atalanta ha dato una sensazione di sopraffazione permanente che ha snaturato il Barcellona (El Pais)

Elracconta la partita trae Atalanta. I blaugrana interrompono la serie di vittorie consecutive proprio contro. Era un occasione per poter conquistare la vetta della classifica in Champions, visto che il Liverpool ha perso. Il pareggio per 2-2 però non è servito agli italiani e ha lasciato ilal secondo posto, una posizione che sembrava impossibile quando il torneo era iniziato con una sconfitta a Monaco.L’assenza di Lookman e la formazione di Flick complicano la sfida di Gasperini. “non presta mai attenzione alla rosa dei calciatori avversari, ma applica sempre marcature individuali e pressing fino a ingabbiare l’avversario nella propria area, unadiche hail Barça“. È stato difficile per i blaugrana portare fuori la palla dalla propria metà campo e unadi pericolo aleggiava continuamente intorno a Szczesny.