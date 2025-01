L’Arcimboldo d’Oro 2025 premia Marcello Fotia, ambasciatore della pizza italiana

Leggi su Ilfaroonline.it

Il 27 gennaio, il prestigioso Teatro Totò di Napoli ha ospitato la cerimonia dizione del, un evento dedicato ai protagonisti dell’eccellenza enogastronomicae internazionale. Tra i vincitori spicca il nome di, maestroiolo e titolare del ristorante La Divina Commedia di Anzio.Un premio ispirato al genio di Giuseppe ArcimboldoIl riconoscimento, che prende il nome dall’iconico pittore rinascimentale famoso per i suoi ritratti composti da frutti, verdure e oggetti, celebra la capacità di raccontare la cultura del territorio attraverso creatività e passione. La statuetta, moderna e stilizzata, è stata realizzata dal 3D Artist Francesco Conte, esperto in lighting e look development, insieme a un team di artigiani specializzati.e del territorio, con la sua maestria e dedizione, ha saputo rappresentare al meglio la tradizione e l’innovazionecucina