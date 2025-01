Ilrestodelcarlino.it - L’app di incontri e l’incubo. Si conoscono online, poi lo stupro: condannato

Lo aveva conosciuto su un sito die alla fine aveva deciso di fare sua conoscenza personalmente. Le cose però non erano andate come pensava, perché quell’amico si era trasformato nel suo peggiore incubo e, dopo averlo pestato, lo aveva anche violentato. L’autore dell’aggressione e del brutale, un pakistano di 45 anni, è finito alla sbarra. A conclusione del processo, l’uomo è statoa cinque anni di reclusione per violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata. L’inquietante episodio risale al giugno 2020 quando dopo qualche settimana essersi conosciutie aver coltivato una breve amicizia virtuale, i due avevano deciso di incontrarsi. L’indagine dei carabinieri, che avevano individuato e denunciato lo straniero, era partita dalla segnalazione del giovane abusato, un elpidiense all’epoca dei fatti 28enne, che aveva raccontato ai militari di avere intrattenuto una relazionecon un pakistano.