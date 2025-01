L’affaire Santanchè La ministra gioca l’atto finale Milano o Roma si decide

Leggi su Quotidiano.net

Per paradosso, visto il caos provocato dall’indagine sulla premier e sul governo per il caso Almastri, il suo caso è finito in seconda fila, ma in queste ore Danieladel Turismo, stando la sua partita. Sotto pressione da 12 giorni per attacchi continui dall’opposizione, ma anche dal suo stesso partito (che l’ha isolata dopo il rinvio a giudizio perché causa di imbarazzo per la premier Giorgia Meloni) per l’ipotesi di falso in bilancio e nella gestione della Visibilia che presiedeva (il processo inizierà ail 20 marzo), oggi lasaprà per quanto tempo potrà ancora cercare di resistere prima di dimettersi. La Cassazione, dopo l’udienza camerale di ieri, è infatti chiamata a esprimersi sulla competenza territoriale sull’altro filone di indagine che vede accusata la senatrice di Fratelli d’Italia: quello per truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid da parte della società del gruppo Visibilia da lei fondato (dal quale è uscita nel 2022 per assumere l’incarico di governo).