L'accessorio da massaggio da avere è un (quasi) cuore firmato Chanel

Arriva in tempo per la stagione degli innamorati, con la sua forma di (e il colore rosso, anche se saremo noi a innamorarci di lui. Occhi aper il nuovo massage toolBeauty. Un accessorio daper il viso che promette di amplificare i benefici illuminanti e rigeneranti della linea N°1 dedi cui è entrato a far parte. Rosso, come i petali della camelia rossa, da cui si ricava un estratto capace di aumentare la vitalità e preservare, quindi, la giovinezza cutanea. Quella camelia (fiore/simbolo della Maison e tanto amato da Gabrielle) che è protagonista della gamma. A cui si è appena aggiunta, oltre al massage tool, un’altra referenza: la crema rimpolpante N°1 deLa Crème.