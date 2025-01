Cultweb.it - La tragedia di Mayerling, quando il figlio di Sissi, Rodolfo d’Asburgo, si tolse la vita per amore

Ladirimane uno degli eventi più misteriosi e drammatici della storia asburgica. Il 30 gennaio 1889, l’arciduca, unicomaschio dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice, viene trovato morto insieme alla sua amante, la baronessa Maria Vetsera, nella residenza di caccia a, in Austria. Il dramma scuote profondamente la monarchia austro-ungarica e lascia dietro di sé una scia di interrogativi, ipotesi e speculazioni.è un giovane colto e brillante, ma profondamente inquieto. Fin dall’infanzia, si distingue per il suo spirito liberale e per una visione politica in contrasto con il conservatorismo del padre. Affascinato dalle idee progressiste e dal nazionalismo, mal sopporta il rigido protocollo di corte e il destino imposto dal suo rango.