La sua famiglia… Fuori dal coro paura per Mario Giordano | cosa hanno detto in diretta

Il 29 gennaio su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata didal, il programma di approfondimento condotto dache tratta temi di politica, economia e società. Come sempre, il dibattito si è acceso sotto il motto “Chi non urla è complice”, con un focus sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza nelle città. Si è parlato della strage di Southport, avvenuta lo scorso luglio in Inghilterra. Axel Rudakubana, diciottenne, è stato condannato per aver accoltellato a morte tre bambine e ferito altre otto, oltre a due adulti, durante un evento di danza. Il suo crimine ha scatenato una forte ondata di proteste anti-immigrazione in tutto il Regno Unito. E ancora un reportage sulle manifestazioni organizzate dagli agricoltori, chechiesto misure concrete per salvaguardare il settore.