Sport.quotidiano.net - La squalifica di Mignanelli regala un’occasione al terzino francese. Dall’inizio del campionato quattro gettoni per un totale di 86 minuti. Sabato tocca a Ntenda, che non gioca da 4 mesi. Fuori dai radar dopo l’infortunio, ora è pronto

È arrivato il momento di Jean-Claude? Il turno dicomminato a Danieleconcede all’occasione di dimostrare finalmente di valere la categoria o quantomeno potersi rendere utile alla causa della Spal. Nelle prime due giornate di, quandoancora non era disponibile, sulla fascia sinistra mister Dossena aveva utilizzato Alessandro Tripaldelli – poi ceduto al Bari – e Alessandro Bassoli. Quest’ultimo non è certo unnaturale, ma nell’ultimo giorno di mercato estivo sul campo del Perugia la Spal si presentò con una formazione ampiamente rimaneggiata e il tecnico decise di adattarlo in quella posizione. In realtàera già abile e arruolato, ma evidentemente ancora non consideratoperre dal primo minuto. Dalla settimana successivaha preso possesso della fascia sinistra, e quel posto non è mai minimamente stato in discussione.