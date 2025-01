Ilrestodelcarlino.it - La sicurezza sul lavoro diventa una mostra

? Sicuro! Prevenzione, comunicazione, protesta nel ‘900" è il titolo dellaallestita allo Spazio Gerra, che inaugura sabato alle 18. L’esposizione resterà aperta al pubblico - con ingresso libero - fino al 23 marzo (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). "Con questo progetto - ha detto l’assessore alla Cultura, Marco Mietto - inizia un percorso che l’amministrazione intende proseguire nei prossimi anni per offrire alla città l’occasione per riflettere su un tema di grandissima attualità e importanza: lain tutte le sue dimensioni. Diverse sono le iniziative per questo 2025 che erano già state programmate dalla passata giunta. Con questo progetto ha inizio un preciso percorso sui temi dellasule sull’attenzione rispetto al nostro corpo anche in termini di salute, per stimolare una sensibilità sociale e collettiva su questi argomenti".