La Sangiustese alza la voce | Due decisioni penalizzanti

"La soddisfazione per la bella prestazione dellacontro il Chiesanuova è sfumata per duearbitrali che ci hanno penalizzato". Marco Pazzarelli, direttore sportivo della, torna alla partita di domenica finita in parità. "All’ultimo minuto – racconta – non ci è stato dato un rigore sacrosanto e già che ci siamo non c’era la punizione che loro hanno sfruttato per pareggiare un match che noi abbiamo giocato decisamente meglio creando parecchie occasioni da gol". Il diesse torna indietro nel tempo. "A Urbino abbiamo perso al 95’ su un rigore che per me non c’era e domenica non è stato punito il fallo subito dal nostro giocatore. Queste due sviste ci sono costati dei punti e adesso avremmo potuto occupare una posizione differente, senza contare i tanti scontri diretti che avremo in casa".