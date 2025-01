Gqitalia.it - La prima volta di Tiffany & Co. alla LVMH Watch Week

Leggi su Gqitalia.it

Jean Schlumberger ha trasformato il mondo della gioielleria con la sua capacità di reinterpretare la natura in chiave artistica e fantasiosa. Durante i suoi anni da; Co., il designer francese ha dato vita a creazioni diventate icone del brand, tra cui la celebre spilla Bird on a Rock, ideata nel 1965. L’immagine del piccolo uccellino, ispirato al cacatua giallo, posato su una pietra preziosa, è diventata una firma distintiva dello stile Schlumberger.202418W DIAQBORAU 39T; Co. StudioOggi, questa eredità si evolve con il Jean Schlumberger byBird on a Rock Tsavorite, orologio che unisce alta gioielleria e tecnica orologiera. Sul quadrante, al centro della scena, un uccellino, frutto di 24 ore di lavorazione. Tempestato di 100 diamanti e con un occhio in zaffiro rosa, è posato su un anello rotante di 36 tsavoriti baguette-cut.