Amica.it - La prima volta dei figli di Paris Hilton, Phoenix e London, sul red carpet con la mamma a New York per un evento al Museo del gelato

Leggi su Amica.it

Sembrano lontani i giorni in cui, ogniche calcava un tappeto rosso, in mano aveva o un cagnolino in una borsa griffata o un altro accessorio mozzafiato. Adesso, quandoarriva sul red, in braccio porta. i suoi. Ladeidisul redEh già, ora tocca anche a loro! Per la, infatti lali ha portati con sé a una Newdecisamente goloso. Per il debutto sotto i riflettori diBarron Reum, 2 anni, e diMarilyn Reum, 14 mesi,ha scelto il God’s Love We Deliver 3rd Annual Young Hearts Friends Fest: Ice Cream Social che si è tenuto presso il Museum of Ice Cream. Sì, avete capito bene: ildel