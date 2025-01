.com - La Prima Estate 2025, line up 1° weekend: Air, St. Vincent, Kings of Leon

Latorna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione e svela in un colpo solo tutti gli artisti del primoLatorna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione e svela in un colpo solo tutti gli artisti del primodal 20 al 22 giugno con un’esclusiva promo early bird fino al 6 febbraio. Richiama da Oltreoceano e Oltremanica le voci più interessanti e le chitarre più ambiziose e le porta nel cuore del Versilia, in un palco unico a pochi passi dal mare, in quel Parco BussolaDomani che ospitò l’addio alle scene di Mina e artisti del calibro di Frank Zappa e Miles Davis.Inup iof, in Italia per lavolta dopo 8 anni per la loro unica data italiana del. Una delle più grandi band di alternative rock degli ultimi 20 anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con epiche esibizioni da headr in festival come Glastonbury, Roskilde, Coachella e numerose edizioni di Lollapalooza, solo per citarne alcuni.