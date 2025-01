La pesca antequera a Milano e la forma a lungo per l’ascesa

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-30 09:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:L’ha dato un bombardamento autentico nel mercato della firma del primo RFEF con l’incorporazione di Samuele Long. L’attaccante da 33 anni e l’ex di Inter etra le altre squadre. Un chiaro impegno per provarealla seconda divisione. Il dipinto di Anteno ha reso ufficiale l’arrivo di Longo dopo diversi giorni di negoziazione del suo arrivo. “L’Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con l’attaccante italiano Samuele Long per l’incorporazione fino alla fine della stagione più opzionale. L’attaccante 33 -year -old, originario di Valdobbiadene (Italia), diventa la quinta firma del mercato invernale. Dal Milan Futuro, è riuscito a segnare due gol in questa stagione nella serie C con la filiale “Rossoneri” “, ha spiegato il team Verdiblanco in una dichiarazione ufficiale che ha infranto un record di risposte sui social network diCF.