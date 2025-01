Ilrestodelcarlino.it - La parabola di Berti. Da star alla panchina

’Tommasocalciatore del mese di agosto in Serie B’. Era l’11 settembre e con questo annuncio l’ associazione calciatori Serie B decretava il riconoscimento, meritatissimo, al talento di Calisese per le prestazioni fornite in avvio di stagione. Sembra una vita fa, ma in quel momento il numero 14 bianconero rappresentava una pedina fondamentale negli schemi di Mignani, la chiave per aprire qualsiasi serratura avversaria. Il Cesena segnava con estrema facilità e su ogni campo proponeva gioco e costringeva gli avversari a tenersi sempre sul chi vive. La capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, il tocco di peducato e la scelta mai banale, il tutto aiutato da un motore infaticabile, hanno fatto diil giocatore insostituibile in quella idea di gioco. Però come spesso accade il ’ma’ è dietro l’angolo e nel caso del Cavalluccio ’prima maniera’ era inserito nella frase "ma il Cesena prende troppi gol".