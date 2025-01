Ilfattoquotidiano.it - La nave arenata a Marina di Massa lavorava per la diga foranea di Genova. Capitaneria: “Aveva un motore guasto e navigava in deroga”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha un pedigree quantomeno controverso la Guang Rong, il mercantile che martedì sera, alla fonda di fronte adi Carrara, ha rotto gli ormeggi e perso il controllo, finendo per incagliarsi e arenarsi contro un pontile a. L’equipaggio (quasi tutto di nazionalità ucraina: impiegabile anche se in cabotaggio nazionale perché sotto il limite di viaggi che imporrebbe altrimenti la nazionalità comunitaria) è stato tratto in salvo nelle prime ore dall’incidente e, mentre appare scontata l’apertura di un’inchiesta sulla dinamica e il sequestro della, su di essa mentre scriviamo sono in corso accertamenti da parte dell’Autorità marittima per valutare danno (è stata ipotizzata l’apertura di una falla e una conseguente fuoriuscita di carburante) e messa in sicurezza, dello scafo e del carico.