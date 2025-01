Velvetgossip.it - La mamma di Fedez rompe il silenzio sui presunti tradimenti: Meglio che non parlo

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni, il gossip italiano ha visto un’esplosione di notizie riguardanti, il famoso rapper e imprenditore, e sua moglie Chiara Ferragni, un’influencer di fama mondiale. La situazione è diventata ancora più complessa dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, noto per le sue affermazioni scottanti, che ha sostenuto cheavrebbe avuto una relazione segreta con Angelica Montini, iniziata nel 2017. Questi eventi hanno scatenato una serie di reazioni emotive, coinvolgendo non solo i diretti interessati ma anche le loro famiglie.e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite in Italia, non solo per la loro carriera ma anche per il loro stile di vita esposto sui social. Ildel rapper sui propri profili social, dopo le rivelazioni di Corona, ha suscitato ulteriore curiosità.