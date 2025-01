Ilgiorno.it - La lettera di Delpini alle priore, una deroga per le suore di clausura: “Possono partecipare al Giubileo”

Milano – Laè arrivata e porta la firma dell’arcivescovo di Milano, Mario: anche ledipotranno- se lo desiderano - agli eventi del. A cominciare dal primo, dedicato proprio alla “vita consacrata“, in programma sabato. L’invito è stato inviato nero su biancoabbadesse edei sedici monasteri femminili della diocesi, come aveva fatto nell’aprile del 2016 il cardinale di Firenze, Giuseppe Betori, che aveva richiamato il canone 667 del codice di Diritto canonico: “Anche voi, care sorelle, dovete poter accedere alla grazia delper rafforzare la vostra fede e la vostra testimonianza”. I permessi per potere uscire dai monasteri disono rarissimi: poter ricevere l’indulgenza nell’Anno Santo è una delle motivazioni previste, come il potere incontrare il Papa durante le sue visite.