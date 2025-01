Thesocialpost.it - La caduta improvvisa e la tragedia: Alessandro muore così, lascia due figli

Si era fermato per fare rifornimento alla barca da carico su cui prestava servizio. Un attimo di distrazione e, purtroppo, è finito in acqua.ha perso la vitaBrunello, 49 anni, pilota motorista della ditta Barich, annegando mercoledì pomeriggio, 29 gennaio. Insieme a lui c’era un collega, che, come riportato da Il Gazzettino, ha subito chiamato i soccorsi.Leggi anche: Violento incendio in Italia, in fiamme il mercatino: immagini spaventoseSul luogo dellasono intervenuti i vigili del fuoco con il loro nucleo sommozzatori, i carabinieri e il personale dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima. Purtroppo, per Brunello non c’è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato poco dopo.«Era sempre pronto a dare una mano e non riesco a capire cosa possa essere successo», commenta Francesco Tagliapietra, presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino e del Consorzio di ditte nautiche e di trasporto merci, che conosceva bene Brunello.