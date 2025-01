361magazine.com - La bomba Maria Teresa Ruta: una carica di positività dalla neo nonna del Grande Fratello

ad un giorno di permanenza in casa ha già portato la sua belladiBalla, canta e regala sorrisi già di prima mattina. È un piacere guardarecosì energica dentro la casa delal cospetto di chi (non tutti) è praticamente parcheggiato da quasi cinque mesi.è unaesplosiva nel reality show che si stava via via “spegnendo” nei lunghi mesi di messa in onda con personaggi poco carismatici.Leggi anche–> Giglio e altri gieffini: gli invisibili delNon è un caso che si sia deciso di rimettere in gioco alcuni vip attingendo dal passato, soprattutto da quella che è stata una delle migliori edizioni delVip, la numero 5.Così il pubblico affezionato al reality respira.