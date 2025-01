Lanazione.it - La Asl e la violenza sul personale. Formazione, telecamere e denunce

Valdinievole, 30 gennaio 2025 – È l’emergenza del momento, quella relativa alle aggressioni alin servizio negli ospedali, come successo di recente anche al Cosma e Damiano di Pescia, e l’Asl Toscana Centro interviene in maniera specifica andando a rafforzare la prevenzione di fronte a questi atti brutali. L’ultimo è successo subito dopo l’Epifania proprio all’interno del nosocomio pesciatino con una donna che aveva colpito con un calcio un medico e subito dopo è stata arrestata. “Nel 2024 sono state organizzate venti edizioni del corso aziendale con un numero di più di 14mila lavoratori formati – fanno sapere dall’Asl – e vengono fatti con metodologia didattica frontale, simulazioni e processi di de-escalation finalizzati a trasmettere all’operatore le tecniche per abbassare i toni dell’interazione”.