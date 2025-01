Sport.quotidiano.net - Juventus-Benfica 0-2, i portoghesi espugnano l'Allianz Stadium

Torino, 29 gennaio 2025 - Laè affondata contro il, nell'ultima giornata della fase campionato della Uefa Champions League. I bianconeri hanno perso per 2-0 contro i, colpiti dai gol di Pavlidis e Kokcu. La squadra di Thiago Motta si qualifica comunque per i play-off, grazie alla ventesima posizione in classifica. Venerdì i sorteggi per scoprire chi, tra Milan e PSV Eindhoven, sarà l'avversario della Vecchia Signora nel prossimo turno. Le formazioni titolari Thiago Motta schiera lacon il 4-2-3-1 di partenza. Perin viene preferito a Di Gregorio in porta, mentre la difesa è obbligata con Gatti e Kalulu centrali, Weah adattato a destra e McKennie a sinistra. Thuram e Douglas Luiz sono i due mediani, Yildiz occupa il ruolo di trequartista centrale al posto di Koopmeiners, oggi lasciato in panchina.