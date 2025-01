Lapresse.it - Juve, tifosi furiosi: sui social impazza #MottaOut

Dai fischi dello Stadium alla valanga. Per Thiago Motta non è proprio un bel momento, dopo la doppia sconfitta con la suaprima in campionato con il Napoli e ieri sera in Champions League contro il Benfica.Il tecnico italo-brasiliano, un passato importante nell’Inter (e questo conta per i.), è ormai sempre più nell’occhio del ciclone vista la stagione fin qui deludente dei bianconeri. Così ieri sera dopo la partita lo Stadium ha letteralmente subissato di fischi lui e la squadra, ma subito dopo sui(ormai termometro della ‘febbre’ da tifo) si è scatenato un autentico processo all’allenatore.è diventato in pochi minuti un hashtag di tendenza, con i commenti degli appassionati che hanno lanciato una autentica valanga di commenti negativi.Ma non è solo Motta l’unico nell’occhio del ciclone, perché anche il ds Cristiano Giuntoli (#chef Giuntoli sui) non è stato risparmiato di critiche per un mercato che fin qui ha deluso tutte le aspettative.