Juve Benfica, i giornali non hanno dubbi su Perin: «Due gol subiti ma è comunque il migliore». Il voto

Juve Benfica, i giornali non hanno dubbi su Perin: è lui il migliore del match dell'allianz Stadium nonostante i due gol subiti. Voti e pagelle

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida tra Juventus e Benfica. Tra questi c'è sicuramente Mattia Perin, secondo il giornale il migliore tra le fila bianconere.

6,5 – Per la prima volta titolare nel 2025, non può nulla sui due gol subiti dai portoghesi. Tiene in gara la Juventus con una gran parata su Pavlidis al minuto 45.