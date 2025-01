Jerome Powell come Ponzio Pilato

Leggi su Ildenaro.it

La FED ha messo la parola fine al contrasto tra le diverse aspettative di chi era interessato da una variazione del tasso del dollaro, soprattutto gli operatori finanziari professionisti. Il direttivo di quell’istituto ha deciso di lasciare invariato il tasso del dollaro.si comportò in maniera analoga, seppure il caso di suo interesse fosse di genere diverso. Non solo: quella assise ha corredato tale azione con una serie di motivazioni al cui confronto i quesiti della sfinge finiscono con il sembrare rompicapi per ragazzini. Riassunto in poche parole, il comportamento del Presidente dell”Istituto di Emissione USA, l’ Avvocato, quindi uomo di legge,, ha adottato il comportamento di quei magistrati che si trovano a dover decidere su un caso con poche prove certe a carico dell’ imputato.