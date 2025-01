Zonawrestling.net - Jackie Redmond: “Diventare commentatrice in WWE? Sarebbe molto divertente”

sta facendo un ottimo lavoro nel backstage di RAW come intervistatrice, facendosi notare per le sue spiccate abilità al microfono. Maperò pronta a spiccare il volo e sedersi al tavolo di commento? Durante un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Lightweights Podcast, laha inizialmente parlato di un possibile ruolo come telecronista di Hockey, specificando che non fa per lei, per poi focalizzarsi sulla“A essere onesta, non è proprio il mio genere. Il commento dell’Hockey èveloce, ho un enorme rispetto per chi lo fa. Se dovessi fare qualcosa nell’Hockey, opterei per il commento tecnico, che rientra maggiormente nelle mie corde. Tuttavia questo sport non è mai stato un mio sogno.”Ha dichiarato, che ha continuato il discorso parlando di come, in, il ruolo di telecronista di Raw o Smackdown potrebbe invece rappresentare una sfida interessante“Il commento inè un’altra cosa.