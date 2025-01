Ilprimatonazionale.it - Inverti la rotta: CasaPound lancia la campagna per la remigrazione

Roma, 30 gen – “la”, questo il testo degli striscioni affissi ieri in tutta Italia. Un’azione con cuiha voluto dare inizio a una nuovapolitica affinché la nostra nazione non sia più ostaggio dell’immigrazione. Al centro della battaglia, il concetto di. Oltre agli striscioni, è statata oggi una raccolta firme proprio a sostegno della, per chiedere il rimpatrio di tutti gli immigrati irregolari e incentivare quello volontario dei discendenti di immigrati. Alla raccolta firme è possibile aderire on-line sul sito internetitalia.org, mentre sono state annunciate manifestazioni e banchetti che partiranno nelle piazze di tutto il territorio italiano dal 15 febbraio.: “L’unica soluzione è latotale e senza compromessi”ha spiegato in un comunicato stampa le motivazioni dellapolitica, partendo dalla descrizione della situazione attuale: “L’Italia e l’Europa si trovano al centro di un grande gioco ideologico, economico e migratorio che tende alla sostituzione etnica dei nostri popoli: questo è l’unico vero neo-colonialismo che vuole estirpare la nostra identità, servendosi della doppia azione di truppe straniere e intellighenzia locale”.