Inter vera squadra! Un percorso straordinario in Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

Godersi un viaggio è più facile quando si vede unacosì. Perché iliniziato a settembre, da quel pareggio in casa del Manchester City, dopo una prestazione di grande intensità, è finito con la conferma di avere davanti un top club.L’si prende gli ottavi di finale, lo fa da quarta classificata di questa ineditaLeague 2024/25. Arriva alla nuova fase con unalle spallementee con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo.-Monaco: prestazione da “ingiocabili”Ieri sera, i più ansiosi, avrebbero visto tutte le possibilità di una brutta disfatta – tipica dei momenti delicati. Ma appena le telecamere hanno inquadrato le squadre in campo questa paura di sbagliare è svanita.Svanita perché è stata l’a fare sparire qualsiasi dubbio.