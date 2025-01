Sport.quotidiano.net - Inter subito agli ottavi: tris di Lautaro che raggiunge Mazzola

Milano, 29 gennaio 2025 – Ci eravamo abituati all'degli 1-0, quattro nelle precedenti sette partite di Champions League, una versione molto diversa da quella dei 55 gol in Serie A. Giusto all'ultima del girone, con in palio il passaggio direttodi finale, i nerazzurri hanno rimesso il vestito buono. Il 3-0 al Monaco è una serata di festa, indirizzata già nel primo quarto d'ora da una doppietta diMartinez, divenuta tripletta nel secondo tempo. Bastava un punto perre direttamente glidi finale, ne arrivano tre coi quali la squadra si garantisce la quarta piazza, unica italiana ad essere già nelle migliori sedici d'Europa. E' anche la serata in cuiacciuffa Sandroa 17 gol, in testa alla classifica dei marcatori all-time di Coppa Campioni-Champions League del club.