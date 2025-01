Inter e Fiorentina due sfide in tre giorni? La soluzione della Serie A

Leggi su Ilnerazzurro.it

I risultati dell’ultima notte di Champions League cambiano gli impegni del prossimo mese per le squadre: l’, direttamente agli ottavi di finale, ritornerà in Europa solo a marzo, evitando il doppio impegno dei playoff. La LegaA vorrebbe, però, recuperare la partitadel girone d’andata. Ecco la prima data utile., si recupera il 6 febbraio?La vittoria sul Monaco per 3 a 0 regala all’il quarto posto e la qualificazione diretta alla fase finaleChampions League 2024/25. In tal modo, i nerazzurri di Simone Inzaghi evitano il doppio impegno degli spareggi.Proprio dei playoff, si attendono i sorteggi previsti per domani, venerdì 31 gennaio. Li attende anche la LegaA che vorrebbe sistemare la questione “recuperi”:e Bologna-Milan.